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مصادر فلسطينية: عشرات الإصابات بالاختناق في جامعة القدس ومحيطها جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع

السبت ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٣ بتوقيت غرينتش

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