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الأزمة الأوكرانية
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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مصادر فلسطينية: عشرات الإصابات بالاختناق في جامعة القدس ومحيطها جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع
مصادر فلسطينية: إصابة شاب برصاص الاحتلال في القدم خلال المواجهات المندلعة عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة
العميد حاجي زاده: سنواصل بقوة وسرعة دون ادنى شك عجلة التطور في ايران لبلوغ القمم العلمية الشاهقة للتوصل الى تقنيات جديدة ومتفوقة
العميد حاجي زاده: علماؤنا الشباب يواصلون في ظل توجيهات قائد الثورة تحقيق الإنجازات في خضم أقسى العقوبات لتحقيق استراتيجية إيران القوية
القوات الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الاسلامية تعلن عن اطلاق ناجح لصاروخ "قائم 100" الحامل للأقمار الصناعية والعامل بالوقود الصلب
مصادر فلسطينية: اطلاق نار يستهدف معسكرا اسرائيليا جنوب دورا بالخليل وقوات الاحتلال تنتشر في المكان وتعلن الاستنفار
العميد شكارجي: التبادلات بين ايران وروسيا تعود الى سنوات ما قبل الحرب في أوكرانيا وكل ما يحدث يخص موسكو وكييف ولا دخل لنا بهذه الحرب
متحدث القوات المسلحة الايرانية العميد شكارجي: اتهامات واشنطن وكييف لطهران بالتورط في الحرب بأوكرانيا أشبه بالمزحة وهي مجرد أكاذيب
عبداللهيان:بايدن تلقى الجواب على موقفه من كلمة الرئيس رئيسي ومسؤولون اميركيون ابلغونا عبرقنوات دبلوماسية بان اميركا ليس لديها هذا الموقف
وزير الخارجية الايراني: المسيرات التي باعتها ايران الى روسيا كانت قبل عدة اشهر من اندلاع الحرب في اوكرانيا
مصادر فلسطينية: عشرات الإصابات بالاختناق في جامعة القدس ومحيطها جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع
السبت ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٣ بتوقيت غرينتش
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2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.