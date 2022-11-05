الاعلام الاسرائيلي: العمليات الفدائية في الضفة تخيف جنود الاحتلال

العالم - الاحتلال

وذكر موقع واي نت العبري، اليوم السبت، أن جنود الاحتياط اشتكوا من عدم توفير وسائل الحماية أسوة بالجنود النظاميين في الجيش.

وعقب تأجج الأوضاع خلال الشهور الماضية في الضفة المحتلة، دفع جيش الاحتلال بالقوات الاحتياطية للعمل تحديداً في مناطق التماس، لكن لم يتم توفير أي عربات مدرعة تحميهم حتى من الحجارة، كما أفاد بعض الجنود، وفقاً للموقع.

وتحدث الجنود عن عدم مقدرتهم على النوم بشكل جيد تحسباً من تعرضهم لهجمات ليلاً ولا تتوفر لديهم أقل امكانيات الحماية.

وجاء هذا، بعد الاعلان عن امداد الجنود النظاميين في جيش الاحتلال بوسائل وقائية جديدة للقوات التي تعمل داخل الضفة الغربية المحتلة.