هكذا رد نشطاء سعوديين على إطلاق إيران صاروخا لحمل الأقمار الصناعية بنجاح!

العالم - السعودية

وكتب الناشط السعودي علي هاشم في حسابه بتويتر بسخرية : بينما السعودية مشغولة في موسم الرياض 2022 ، إيران تطلق الصاروخ الحامل للأقمار الصناعية قائم 100.

وأعلنت قوات الجو فضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية في إيران قبل ساعات عن اطلاق ناجح لصاروخ "قائم 100" الحامل للأقمار الصناعية والعامل بالوقود الصلب.

وبامكان حامل الاقمار الصناعية هذا وضع أقمار صناعية تزن 80 كجم في مدار 500 كم من سطح الأرض.

يذكر أنه تصدر هاشتاغ "#إيقاف_موسم_الرياض_مطلب" قبل ايام قائمة الوسوم الأكثر انتشارا في السعودية، حيث اعترض البعض على مشاهد مصورة تظهر رقص أعداد كبيرة من الشباب والشابات معا والذي يعتبر إهانة للإسلام والمسلمين في أرض الحرمين الشريفين.