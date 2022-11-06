تصريحات بايدن حول ايران، زلة لسان أم خطأ مقصود؟

خاص العالم

وقال فضل الله في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان يدل على ارباك مستمر داخل الولايات المتحدة، فأداء جو بايدن يثير داخل البلاد وخارجها الكثير من الاسئلة، مشيراً الى ان اضطرار البيت الابيض للتوضيح حول تصريح بايدن لمرات عدة، هو دليل بحد ذاته اداء ضعف كبير على مستوى رأس القيادة الامريكية، وان هناك ازمة قيادة.

واوضح فضل الله، ان هذا الاداء يذكر بتصريحات بكولن باول الذي كان آنذاك رئيس اركان الجيش الامريكي عندما تولى وزارة الخارجية كانت لديه مشكلة، لم يكن بامكانه التحول من كونه عسكري الى دبلوماسي ولهذا كانت هناك دوماً توضيحات لتصريحاته، اما بالنسبة لجو بايدن فهو امر مستغرب فهو قضى 47 عاماً كسيناتور في الكونغرس الامريكي، يفترض ان يكون لديه مستوى عال جداً من الخبرة، بمعنى انه قضى نصف قرن في اروقة القرار الامريكي.

واعتبر فضل الله، تصريح بايدن من هذا النوع، بانه زلة لسان، ما استدعى التوضيح من قبل البيت الابيض وهو ما شكل اعترافاً رسمياً بدعم القيادة الامريكية للاحتجاجات في ايران، مؤكداً ان التوضيح يعتبر بحد ذاته تراجعاً كبيراً يؤذي الرئيس بايدن مرة اخرى.

يشار الى ان الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي صرح إن العدو يسعى إلى تكرار تجربته بليبيا وسوريا في بلادنا لكنه لم يحصل سوى على الفشل.

واوضح رئيسي أن الأمريكيين والاعداء حاولوا جعل البلاد غير آمنة من خلال تطبيق نماذج أفعالهم في ليبيا وسوريا، لكنهم فشلوا، مؤكدا أن الأمن التام مستتب في كل المدن الإيرانية.

ولفت إلى التقدم الذي تشهده البلاد رغم القيود والحظر المفروض على إيران، قائلا إن إرادة علمائنا أقوى من الحظر وهي تفشل محاولات الأعداء ومؤامراتهم الجديدة.