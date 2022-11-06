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هكذا ينتقم ’المجلس الانتقالي’ الموالي للإمارت من السعودية

هكذا ينتقم ’المجلس الانتقالي’ الموالي للإمارت من السعودية
الأحد ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش

اصدر ما يسمى بـ"المجلس الانتقالي" الموالي للامارات توجيهاته بإلقاء القبض على كل الجنود والضباط السعوديين المتواجدين داخل معسكر البريقة ومطار عدن.

العالم - اليمن

وحسب وكالة "يمني برس" توعد قيادي في ما يسمى المجلس الانتقالي الموالي للاحتلال الإماراتي بالانتقام من السعودية عبر ضباطها وجنودها المتواجدين في مدينة عدن المحتلة.

وقال ما يسمى عضو الجمعية العمومية للانتقالي المرتزق حسن اللحجي في مقطع فيديو إن "السعودية تسعى لتفجير الوضع في عدن وتسليم المدينة لطارق عفاش".

وأضاف: "علينا القبض على الجنود والضباط السعوديين في معسكر التحالف بمديرية البريقة، وعلى الكتيبة المرابطة في المطار احتجاز السعوديين المتواجدين في المطار".

يأتي ذلك في وقت كشفت مصادر عن رصد تحركات لـ ما يسمى بـ"المقاومة الجنوبية" التابعة لميليشيا الانتقالي الإماراتي للتصعيد ضد القوات السعودية في عدن، ردا على منع الرياض عودة ما يسمى رئيس الانتقالي المرتزق عيدروس الزبيدي، واستقدامها تعزيزات من قوات المرتزق طارق صالح للسيطرة على قصر معاشيق والانتشار في مناطق بعدن المحتلة.

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