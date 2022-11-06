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هاشتاغ.. مسلم أميركي: لو سار النبي في السعودية اليوم ماذا سيقول + فيديو

الأحد ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٣ بتوقيت غرينتش

واشنطن (العالم) 2022.11.06 ­ نشر مسلم أميركي مقطع فيديو يعلق فيه على مشاهد الاحتفال بالهالوين في الرياض ويقول "أشعر بالحزن، أفكر في الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حين فتح مكة وحطم الأصنام.. لو سار النبي في السعودية اليوم ماذا سيقول؟".

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وعلق نشطاء على هذه القضية.. وكتب "علي أحمد": إنتشار التحرش الجنسي والفساد الأخلاقي في شوارع السعودية.. الوهابية السعودية قتلوا ملايين المسلمين وغيرهم في العراق وسوريا واليمن وليبيا غيرها بحجة الدفاع عن شرف الحرائر.. بينما حرائر السعودية يتحرش بهن جنسيا في نجد والحجاز.

وكتب "كرار البابلي": الكثير من الناشطين الآن في سجون آل سعود بسبب انتقادهم للانحلال والفساد، لم يكتفي ابن سلمان بنشر الفساد والانحلال في السعودية فقط بل يحاول تصديره إلى باقي الشعوب تنفيذا لأوامر أسياده في الغرب، أصبحت محاربة الانحلال الأخلاقي والشذوذ جرما عند آل سعود.

وغرد "حمد المهري": أي انحطاط أخلاقي وصل إليه هؤلاء الأوغاد من الفساد والمجون والكفر العلني الذي فاق ما تشهده دول الغرب؟ السعودية تنحدر إلى منحدر خطير وتمر بأسوء مراحلها في ظل سياسة المهفوف، وتنهج نهج الجاهلية الأولى.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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