هكذا قطعت ايران لسان بايدن بزلّة لسانه!

العالم- ما رأيكم

واعتبر مراقبون دوليون، ان البيت الابيض عندما يقوم بتصحيح كلام الرئيس الامريكي انما يدل على ارباك مستمر داخل الولايات المتحدة، فأداء جو بايدن بات يثير داخل البلاد وخارجها الكثير من الاسئلة، منوهين بان اضطرار البيت الابيض للتوضيح حول تصريح بايدن لمرات عدة، هو دليل ايضاً بحد ذاته اداء ضعف كبير على مستوى رأس القيادة الامريكية، وان هناك ازمة قيادة.

واعربوا هؤلاء عن استغرابهم بتكرار توضيحات جو بايدن، باعتبار انه قضى 47 عاماً كسيناتور في الكونغرس الامريكي، يفترض ان يكون لديه مستوى عال جداً من الخبرة، بمعنى انه قضى نصف قرن في اروقة القرار الامريكي.

ووصفوا زلة لسان بايدن من هذا النوع، يشكل اعترافاً رسمياً بدعم القيادة الامريكية لاعمال الشغب في ايران.

فيما يرى باحثون سياسيون انه لافرق بين زلات لسان بايدن وما يفعله الامريكان وما يقولونه، فهما يؤديان في نهاية المطاف نفس المعنى.

وقالوا: ان الامريكان يقولون انهم يدعمون المتظاهرين في ايران والدفاع عن حقوق الانسان، اذاّ لماذا لا يدافعون عن حقوق الانسان في السعودية وفي البحرين، لماذا يتحالفون مع دول خليجية لا تعير اي اهمية لحقوق الانسان وللديمقراطية.

ولفتوا بان زلات بايدن انما تعبر عن مكنونات من يقولها ويدل على واقع تدخل امريكي في شؤون ايران.

واكد هؤلاء الباحثون، ان الامريكان يدركون تماماً انهم عاجزون اليوم اكثر من اي وقت مضى، لان موازين القوى لم تعد لمصلحة الغرب والولايات المتحدة بشكل اساسي، موضحين ان الولايات المتحدة مقدمة على تحولات خطيرة جداً داخلياً وعليها ان تهتم بشؤونها الداخلية بدرجة اولى.

ما رأيكم..

كيف تقرأ تصريحات بايدن حول تحرير إيران وتصحيح البيت الأبيض لاحقا؟

ماذا عن وصف إيران لكلامه بالمنافق وأنها تحررت قبل 43 عاما؟

هل كلامه قبل التصحيح هو اعتراف رسمي بأن بلاده تقف خلف الشغب في إيران؟