الدور الأمريكي في سرقة ونهب ثروات اليمن

خاص العالم

وقالت مصادر يمنية: إن امريكا أرسلت وفدا عسكريا تجول في محافظتي شبوة وحضرموت وناقش مع الشركات الأجنبية عودة التصدير وخطط الادارة الامريكية لحماية هذه الشركات.

الأوساط السياسية اليمنية اكدت أن التحركات الامريكية والاجنبية الاخيرة في المحافظات المحتلة من قبل تحالف العدوان تدعو الشعب اليمني الى التكاتف لمنع سرقة الثروات اليمنية، ودعت القوى السياسية صنعاء للضغط بشكل كبير على هذه الشركات ومنعها من الاستمرار في سرقة ونهب نفط اليمن.

الى ذلك، قالت مصادر في عدن إن التحالف السعودي بدأ بأول خطوة في طريق هيكلة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي التابع للامارات، مضيفة أن التحالف قام بإخراج قوات المجلس الانتقالي من محافظة عدن.

فما هو الدور الامريكي في نهب الثروات اليمنية؟

وهل تستطيع واشنطن حماية هذه الشركات ودعمها في سبيل الاستمرار في سرقة النفط؟

وماذا يعني إخراج قوات الانتقالي من عدن؟

هذه الاسئلة وغيرها يطرحها برنامج "المشهد اليمني" على ضيوف الحلقة: الباحث في الشأن الجنوبي سند الصيادي والاعلامي اليمني اسماعيل المحاقري.