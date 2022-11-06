أميرعبداللهيان يستقبل نائب وزير خارجية زيمبابوي

العالم – إيران

وجاء هذا اللقاء بين وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان ونائب وزير خارجية زيمبابوي موسا بايانه على هامش الاجتماع الأول للمنسقين الوطنيين لمجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة في طهران.

وأشار وزير الخارجية الإيراني في هذا اللقاء، إلى المحادثات التي جرت بين رئيسي البلدين على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإرادة كبار المسؤولين في إيران وزيمبابوي لتطوير العلاقات الشاملة، مؤكدا الحاجة إلى استخدام طاقات البلدين في هذا الصدد.

كما أكد الطرفان في هذا اللقاء على ضرورة الإسراع في عقد اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين وتطوير العلاقات الاقتصادية.

وعلى صعيد متصل التقت زوجة الرئيس الزيمبابوي في مبنى الخارجية الإيرانية مع وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان.