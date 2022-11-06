تأكيد إيراني كوبي على توسيع التعاون الاستراتيجي في المجال الطبي

العالم – إيران

وأشار عين اللهي خلال لقائه نائب وزير خارجية كوبا "أليف رودريغز بيردومو" بالعاصمة طهران، إلى انعقاد الدورة الثامنة عشرة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين خلال العام الجاري، وقال إن مثل هذه التفاعلات ستسهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات الثنائية.

ولفت إلى التعاون القائم بين البلدين في المجال الطبي وخاصة في مجال إنتاج لقاح كورونا، معربا عن ارتياحه من الصمود الشعبي الكوبي أمام الحظر الأميركي المفروض على هذا البلد.

وأكد عين اللهي أن إيران والدول الشقيقة والثورية مثل كوبا بإمكانها أن تقف ضد الغطرسة الأميركية والنظام الاستكباري من خلال التعاون والتكاتف.

وتابع قائلا: وقف أبناء الشعب الإيراني والشعوب الأخرى مثل كوبا ضد السياسات التدخلية الأمريكية وحلفائها، وسيثبت التاريخ أن طريق القمع والظلم والحظر لا يجدي نفعاً لأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدول الحرة والمستقلة أصبحت اليوم أقوى من السابق رغم من فرض العقوبات القاسية والضغوط الاقتصادية عليها.

وشدد على توسيع التعاون الاستراتيجي بين البلدين وقال: هناك أرضية جيدة لتحسين العلاقات الصحية والطبية وتوطيد التعاون بينهما.

من جانبه قال نائب وزير خارجية كوب خلال اللقاء: إن تعزيز العلاقات بين إيران وكوبا سيساعدنا على مواجهة التحديات بقوة.

وأكد اتخاذ خطوات حازمة من خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة للبلدين، داعيا إلی تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في أقصر وقت ممكن وبأفضل النتائج.

ووصف التعاون المشترك بين البلدين في مجال إنتاج لقاح کورونا بأنه ناجح، معلنا رغبة البلدين لزيادة التبادل والتآزر في المجال الطبي.