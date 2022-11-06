الإحصاء الأميركي: زيادة التبادل التجاري مع إيران بنسبة 41%

العالم – إيران

وبحسب بيانات جديدة صادرة عن مكتب الإحصاء الأميركي نُشرت اليوم الأحد، أن التبادل التجاري مع إيران شهد زيادة بنسبة 41 بالمئة قياسا بالفترة المناظرة السابقة 2021، حيث بلغ آنذاك 29.9 مليون دولار.

وأشارت أن واردات أميركا من السلع الإيرانية سجلت في الشهور التسعة الاولى من سنة 2022، مستوى 10.9 ملايين دولار بنمو 18 ضعفا، حيث كانت قد بلغت 0.6 مليون دولار في الفترة المناظرة 2021. بالمقابل صدرت أميركا 31.3 مليون دولار من السلع إلى إيران بنمو 7 بالمئة صعودا عن 29.3 مليون دولار في العام السابق.

وأستوردت اميركا في شهر سبتمبر/أيلول الماضي لوحده 5.9 مليون دولار من إيران.