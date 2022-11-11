احذر من وضع الماء بجانب السرير

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إذا وضعت كوبًا من الماء على منضدة السرير قبل الذهاب إلى الفراش وشربه في الصباح، فتذكر أن هذا قد يكون ضارًا.

من أكثر العادات شيوعًا وضع كوب من الماء على طاولة السرير قبل النوم. نصل إليه عندما نشعر بالعطش في الليل أو بعد الاستيقاظ في الصباح مباشرة. هذا خطأ!

أثبتت دراسة أجراها علماء من جامعة جونز هوبكنز أن ترك كوب من الماء على المنضدة طوال الليل يضر بصحتنا.

وفقًا للعلماء، فإن الماء بعد الليل غير صالح للشرب. توصل الدكتور مارك ليفي من مركز ميرسي الطبي في ماساتشوستس إلى استنتاجات مماثلة. ويشرح قائلاً: "يستقر الغبار والتلوث على الماء. كما يمكن للذبابة أن تدخل إلى الكأس الذي يحمل العديد من الأمراض".

بالإضافة إلى ذلك، تعتبر المياه الموجودة في غرفة دافئة بيئة مثالية لنمو البكتيريا والفطريات.

إذا كنا نريد بشدة أن يكون الماء بجانب السرير، فمن الأفضل وضع زجاجة أو تغطية الكأس بطبق.

عندما تستيقظ، من الأفضل أن تشرب كوبًا من الماء غير الغازي. والأفضل من ذلك، إضافة شريحة من الليمون وملعقة كبيرة من العسل إليها.

إن شرب الماء على معدة فارغة لا يسمح لك فقط بتجديد محتوى الرطوبة في الجسم، ولكن له أيضًا تأثير إيجابي على الجهاز الهضمي. بفضل هذا، تصبح بشرتنا أيضًا مرنة ورطبة.