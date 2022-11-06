برلمان العراق يرجئ قانون خدمة العلم لجلسة الثلاثاء

العالم - العراق

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان، أن "البرلمان أنهى في جلسته الثامنة التي عقدت، اليوم، برئاسة محمد الحلبوسي القراءة الاولى لمشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية والذي يهدف الى تحديث النظام الاداري للدولة من خلال اصلاح ركيني الخدمة المدنية الموظف والوظيفة وتوحيد احكامهما في قانون واحد جامع يسهل تطبيقه".

وأضافت أن "مجلس النواب أنجز القراءة الاولى لمشروع قانون حماية الطفل والمقدم من لجان المرأة والاسرة والطفولة والقانونية والاوقاف والعشائر والعمل ومنظمات المجتمع المدني ولضمان حقوق الطفل والارتقاء بواقع الطفولة في البلد ولتحديد وسائل حماية تلك الحقوق والعقوبات المناسبة في حالة انتهاكها ولتوفير الرعاية البديلة له وتأمين احتياجاته ولضمان تطبيق اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها العراق بالقانون رقم (3) لسنة 1994".

ولفت البيان إلى أن "المجلس قرر اثناء الجلسة التي ترأس جانبا منها محسن المندلاوي النائب الاول لرئيس المجلس، تأجيل القراءة الاولى لمشروع قانون خدمة العلم والمقدم من لجنة الامن والدفاع الى الجلسة المقبلة لدراسته وانضاج المشروع بشكل دقيق".

وطالب النواب بحسب البيان، "مناقشة وايجاد الحلول المناسبة لمعالجة شحة المياه والجفاف في البلاد من خلال استضافة وزير الموارد المائية، والمطالبة بتسليم مستحقات محافظة بابل من تخصيصات البترو دولار، وتزويد مجلس النواب بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء والمطالبة بايقاف التجاوز على ملكية الارض المشيد عليها ثانوية كلية بغداد النموذجية في منطقة الاعظمية، ومتابعة تنفيذ مشروع تطوير مدخل بغداد الشمالي والتحرك نحو تفعيل الاموال المخصصة لصيانة الطرق والجسور، والدعوة الى اطلاق الخطة الزراعية وتزويد المزارعين بالاسمدة".

وقرر مجلس النواب رفع جلسته إلى يوم الثلاثاء المقبل، بحسب بيان الدائرة الإعلامية للمجلس.