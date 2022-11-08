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إلى أي أمراض تشير الدموع؟

إلى أي أمراض تشير الدموع؟
الثلاثاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت الدكتورة تاتيانا رومانينكو، أخصائية أمراض القلب، أن انهمار الدموع المفرط قد يشير إلى أمراض الجهاز العصبي أو الغدة الدرقية.

العالم - منوعات

وتشير الأخصائية، إلى أن الدموع تتكون بصورة دائمة، وهي وسيلة لحماية وترطيب وتغذية العين البشرية.

وتقول: "تقع الغدد الدمعية فوق العيون وتنتج باستمرار كمية فسيولوجية من الدموع، التي تتجمع في الكيس الدمعي. ولكن في حالات معينة، و أمراض، والعواطف تزداد كمية الدموع".

وتضيف، يحصل هذا بسبب امراض الجهاز العصبي والإجهاد العادي ، ومتلازمة الارهاق، التي يعاني منها سكان المدن الكبيرة.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تسبب أمراض الغدة الدرقية زيادة في إفراز الدموع.

وتقول: "عندما تزداد هرمونات الغدة الدرقية، فإنها تنشط جميع أجهزة الجسم".

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إلى أي أمراض تشير الدموع؟