القبض على 3 خلايا إرهابية في 3 محافظات وسط وجنوب إيران

العالم – إيران

وجاء في بيان استخبارات حرس الثورة الإسلامية بهذا الشأن أن الخليات الإرهابية الثلاث كانت قد خططت لاستقطاب عناصر (جديدة) وإنشاء شبكات للتحريض على أعمال الشغب واستهداف المباني الحكومية والمراكز الأمنية والأمن الداخلي وتدمير الممتلكات العامة والاعتداء على المواطنين والمارة في الطرقات.

وأضاف البيان أن القوات المنتسبة إلى دائرة استخبارات الحرس الثوري تمكنت من خلال عمليات رصد واستشراف دقيقة الكشف عن تحركات هؤلاء الإرهابيين، والقبض عليهم قبل تنفيذ مآربهم البغيضة.

وأكد البيان على موافاة "الشعب الإيراني الشريف" بتفاصيل هذا الملف قريبا.