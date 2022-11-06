الأحد ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٣:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

القبض على 3 خلايا إرهابية في 3 محافظات وسط وجنوب إيران

القبض على 3 خلايا إرهابية في 3 محافظات وسط وجنوب إيران
الأحد ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت دائرة استخبارات حرس الثورة الإسلامية، أن القوات المنتسبة إليها تمكنت من القبض على عناصر 3 خلايا تابعة لزمرة خلق الإرهابية، كانوا بصدد تنفيذ عمليات إرهابية وتخريبية في محافظات خوزستان (جنوب غرب) وفارس (جنوب) وإصفهان (وسط) البلاد.

العالم إيران

وجاء في بيان استخبارات حرس الثورة الإسلامية بهذا الشأن أن الخليات الإرهابية الثلاث كانت قد خططت لاستقطاب عناصر (جديدة) وإنشاء شبكات للتحريض على أعمال الشغب واستهداف المباني الحكومية والمراكز الأمنية والأمن الداخلي وتدمير الممتلكات العامة والاعتداء على المواطنين والمارة في الطرقات.

وأضاف البيان أن القوات المنتسبة إلى دائرة استخبارات الحرس الثوري تمكنت من خلال عمليات رصد واستشراف دقيقة الكشف عن تحركات هؤلاء الإرهابيين، والقبض عليهم قبل تنفيذ مآربهم البغيضة.

وأكد البيان على موافاة "الشعب الإيراني الشريف" بتفاصيل هذا الملف قريبا.

روابط ذات صلة

إيران.. تفكيك خلية ارهابية في خوزستان

اعتقال خلية لزمرة خلق الارهابية في شيراز

الأمن الإيراني يفكك خلية تخريب في إيلام غرب البلاد

الحرس الثوري يعلن القبض على أعضاء خلية تخريبية في جهارمحال وبختياري

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الاحتلال يرفض الإفراج عن الأسير عواودة

معهد أبحاث أمريكي: السعودية تحاول خداع بايدن بمزاعم هجوم إيراني

قيادي بحزب الله : لم يمر على المقاومة زمن هي أقوى فيه من الزمن الذي نحن فيه

ميليشيات "قسد" تعتقل محتجين اعترضوا دورية أمريكية في دير الزور

شاهد بالفيديو.. ما وراء زيارات الوفد الامريكي لشبوة وحضرموت والقواعد العسكرية المغلقة

الجزائر.. محاكمة وزير سابق و29 متهما في فضيحة 1800 مليار تبخّرت مع المياه