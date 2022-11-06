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المغرب يحصل على أنظمة إلكترونية واستخباراتية من الكيان الاسرائيلي

المغرب يحصل على أنظمة إلكترونية واستخباراتية من الكيان الاسرائيلي
الأحد ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

حصلت شركة "Elbit Systems" الإسرائيلية على صفقة بحوالي 70 مليون دولار لتزويد القوات المسلحة الملكية المغربية بنظام "Alinet" للحرب الإلكترونية (EW) واستخبارات الإشارة (SIGINT).

العالم- المغرب

وفي عقد سيتم تنفيذه على مدى عامين ونصف العام، ستوفر شركة "Elbit Systems" لفائدة القوات المسلحة الملكية وحدات "EW" الأرضية وذكاء الإشارة (SIGINT) مزودة بتدابير الدعم الإلكترونية، والتدابير الإلكترونية المضادة، بالإضافة إلى أنظمة القيادة والتحكم، وفق ما نقلت صحيفة "هسبريس".

هذا وأشارت الشركة في بيان إلى أنها "ستنتج هذه الوحدات صورة أرضية وجوية سلبية شاملة وتوفر نظامًا إلكترونيًا للمعركة، مما يتيح الاستجابات الفعالة للتهديدات الجوية والبرية".

كما ستقوم "Elbit Systems"، كجزء من العقد، بتزويد وحدات "EW" و"SIGINT" الأرضية المجهزة بوسائل دعم إلكترونية، وإجراءات مضادة إلكترونية وأنظمة قيادة وتحكم، حيث تركز الشركة الإسرائيلية المتخصصة في الصناعات الجوية والفضائية عملها في إنتاج الأنظمة الجوية للاستخدام العسكري والمدني، وتطوير مشاريع استثمارية في قطاع صناعة الطيران في المغرب، بحسب ما ذكرت "هسبريس".

وفي نوفمبر الماضي، وقع المغرب مع "إسرائيل" مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري والأمني، خلال الزيارة الرسمية لوزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس إلى الرباط، إذ تسمح الاتفاقية للمغرب بالحصول بسهولة على معدات أمنية إسرائيلية عالية التقنية، والعمل من أجل التعاون في التخطيط العملياتي والبحث والتطوير.

وفي فبراير الماضي، وقع المغرب اتفاقية لشراء نظام دفاع جوي مع شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية بقيمة 500 مليون دولار للاستحواذ على نظام "Barak-MX"، الذي أشرف عليه الرئيس التنفيذي لشركة "إسرائيل" لصناعات الطيران والفضاء (Israel Aerospace Industries) المعروفة اختصارا بـ"IAI".

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