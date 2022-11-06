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مباحثات إيرانية روسية بشأن الأوضاع في سوريا واليمن وليبيا

مباحثات إيرانية روسية بشأن الأوضاع في سوريا واليمن وليبيا
الأحد ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٠ بتوقيت غرينتش

أجرى نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين مباحثات مع كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني علي أصغر خاجي حول آخر المستجدات في سوريا وليبيا واليمن وأكدا على ضرورة تمديد الهدنة في اليمن.

العالم - إيران

وفي هذا اللقاء الذي جرى في طهران اليوم الأحد، تباحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، مع كبير مستشاري الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية الخاصة حول آخر التطورات الإقليمية والدولية، لا سيما التطورات في سوريا وليبيا واليمن.

وبخصوص التطورات في سوريا أشار خاجي إلى الانفراجات السياسية وكذلك تحسين الاستقرار الأمني ​​في هذا البلد وإعادة الإعمار الاقتصادي وتخفيف معاناة المواطنين كأهم أولويات المرحلة الجديدة من التطورات في سوريا، وأكد الجانبان الحاجة لمواصلة وتعزيز التعاون الثنائي بين إيران وروسيا، وكذلك زيادة مساعدات المجتمع الدولي في هذا الاتجاه.

واستعرض الجانبان آخر التطورات في ليبيا واليمن وأكدا على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي والسيادة الوطنية وحل وتسوية الخلافات في البلدين في الإطار الداخلي ودون تدخل خارجي.

وشدد كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني على ضرورة تمديد وقف إطلاق النار في اليمن لدفع الحوارات السياسية من أجل إرساء السلام والاستقرار في هذا البلد، وطالب باهتمام المجتمع الدولي بالأبعاد الإنسانية للأزمة اليمنية ورفع الحصار الاقتصادي عن شعب اليمن وحل مشكلة دفع رواتب جميع موظفي الدولة في هذا البلد.

وشارك نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين يوم أمس السبت، في الاجتماع الأول للمنسقين الوطنيين لمجموعة الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة في طهران.

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