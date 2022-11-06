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ووفقاً لرصد تلك الوسائل جاء حديث بايدن ذلك في فيلادلفيا لدعم زملائه الديمقراطيين الذين سيشاركون في انتخابات الكونغرس النصفية بعد غضون أيام قليلة.

وقال الرئيس الأمريكي “لقد خفضنا الدين الفيدرالي إلى النصف. هذا العام فعلنا ذلك بمقدار 1.4 تريليون دولار، العام الماضي 350 مليارا، وسنخفض 250 مليارا أخرى خلال العام القادم”.

وفي ذات الخطاب، وجه بايدن انتقادات تقليدية للجمهوريين، وحمل المسؤولية لسلفه دونالد ترامب وإدارته عن نمو الدين العام.

يشار إلى أن الدين القومي للولايات المتحدة بلغ مستوى قياسيا حيث تجاوز أكثر من 31 تريليون دولار.