"خيرسون بلا كهرباء وماء" بعد قصف أوكرانيا خطوط إمداد

العالم - الأزمة الأوكرانية

أعلنت وكالات أنباء روسية في خيرسون الواقعة في جنوب أوكرانيا أن المدينة "من دون كهرباء وماء" الأحد، بعد غارة أوكرانية أصابت خطوط جهد عال.



وكتبت السلطات المعيّنة من موسكو في بيان على تلغرام "نتيجة هجوم إرهابي نظمه الجانب الأوكراني، تضررت ثلاثة أبراج إسمنتية تحمل خطوط جهد عال على محور بيريسلاف-كاخوفكا".



وأضافت "حالياً، لا توجد كهرباء ولا ماء في المدينة وفي بعض أحياء المنطقة".



هذا هو أول انقطاع معلن للكهرباء والماء في خيرسون التي يسيطر عليها الجيش الروسي منذ بدء عملياته في أوكرانيا.



وقال ممثل أجهزة الطوارئ في خيرسون إن "أكثر من 10 بلدات في المنطقة حالياً بدون كهرباء".



استهدفت روسيا مراراً البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة، ما أدى إلى تدمير حوالي 40% منها وانقطاع واسع في الكهرباء والمياه في العديد من المناطق ومن بينها العاصمة كييف.