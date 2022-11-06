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معتقل سعودي يواجه حكما بالاعدام لاحضاره وجبة افطار لمطلوب امني!

معتقل سعودي يواجه حكما بالاعدام لاحضاره وجبة افطار لمطلوب امني!
الأحد ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٣ بتوقيت غرينتش

يعتبر المعتقل السعودي أحمد آل ادغام من بين القاصرين الذين إصدرت السلطات السعودية حكم الاعدام بحقهم.

العالم- السعودية

واوضحت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ان من بين التهم الموجهة لأحمد آل ادغام التي قد يقتل بسببها احضار وجبة افطار لاحد المطلوبين.

وكانت المنظمة اعلنت إن المحكمة الجزائية المتخصصة السعودية أصدرت أحكام إعدام بحق 6 شبان من القُصر.

وذكرت المنظمة في بيان إن المحكمة الجزائية قضت بإعدام القُصر وهم يوسف المناسف، علي المبيوق، محمد اللباد، محمد الفرج، وأحمد آل ادغام.

وبينت أنها حكمت بقتل القاصر حسن الفرج لتهٍم إبان عمره ١٤ عامًا، وسجن القاصر سجاد آل ياسين ٣٤ عامًا والمعتقل وعمره ١٧ عامًا.

وكشفت منظمات حقوقية عن أن 8 قاصرين ينتظرون تنفيذ عقوبة الإعدام في السعودية، ما يفند ادعاءات الحكومة بشأن وقفها إعدام الأشخاص تحت عمر 18.

وقالت المنظمات في بيانات منفصلة إن السلطات السعودية تهدد حياة معتقل الرأي جواد قريريص بتهم إبان كان قاصرًا.

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