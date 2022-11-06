"نفتالي بينيت" يقدم استقالته من منصبه

العالم - الإحتلال

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن استقالة بينيت ستدخل حيز التنفيذ بعد غد الثلاثاء، حيث لن يكون هناك رئيس وزراء بديل في كيان الإحتلال.

والخميس الماضي، أبلغ بينيت، لابيد، بنيته الاستقالة من منصبه في الأيام المقبلة - حتى قبل أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.

وقال بينيت في ذلك الوقت: "أتمنى النجاح للحكومة التي سيتم تشكيلها. الحكومة تحت قيادتي عرفت كيف تنفذ بالفعل سياسة وطنية، لكنها فعلت ذلك من خلال التفاوض والاتفاق".

وأضاف: "منعنا توقيع الاتفاق النووي مع إيران، وأوقفنا افتتاح قنصلية (أمريكية للشؤون الفلسطينية) في القدس، وجلبنا الهدوء لأول مرة منذ سنوات لسكان غلاف قطاع غزة، وأعدنا جموع العاطلين عن العمل إلى العمل ومررنا ميزانية مليئة بالإصلاحات الاقتصادية بنجاح".



وتابع بينيت "آمل أن تعرف الحكومة الجديدة كيف تتصرف بمسؤولية، مع خلق توافق واسع قدر الإمكان بين الشعب".

وفي 13 يونيو/حزيران 2021، منح الكنيست الإسرائيلي الحكومة الإسرائيلية بقيادة بينيت الثقة.

وتشكلت الحكومة وقتها إثر انتخابات جرت قبل ذلك بثلاثة أشهر، بناء على اتفاق للتناوب على رئاسة الوزراء بين بينيت رئيس حزب "يمينا" ولابيد رئيس حزب "هناك مستقبل".

وتولى لابيد رئاسة الوزراء في يوينو من العام الجاري، بعدما حل الكنيست نفسه وذلك لفترة انتقالية تنتهي بإجراء الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة، فيما أصبح بينيت رئيسا بديلا للوزراء.

والثلاثاء الماضي، شهدت "إسرائيل" انتخابات، أسفرت عن فوز معسكر زعيم المعارضة رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو بالأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة الجديدة.

ولم يرشح بينيت نفسه في الانتخابات الأخيرة، وسبق أن أعلن قبلها عزمه اعتزال العمل السياسي.