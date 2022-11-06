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المنتخب الإيراني للمصارعة الرومانية يفوز بكأس العالم في باكو

المنتخب الإيراني للمصارعة الرومانية يفوز بكأس العالم في باكو
الأحد ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٩ بتوقيت غرينتش

أحرز المنتخب الإيراني للمصارعة الرومانية، بطولة كأس العالم التي أقيمت في العاصمة الآذربيجانية باكو، على مدى يومي السبت والأحد (5و6 نوفمبر الجاري).

العالم - إيران

وفي منافسات المرحلة النهائية التي جرت اليوم، حقق أعضاء المنتخب الإيراني 5 نقاط مقابل 5 لمنافسه الآذربيجاني، لكنه فاز عليه في نهاية المطاف بعد إحرازه 21 نقطة إيجابية، بناء على رأي لجنة التحكيم، مقابل 19 نقطة للمنتخب الآذربيجاني.

وبهذه النتيجة فقد فاز أبطال المصارعة الإيرانية بكأس العالم خلال البطولة التي استضافتها جمهورية آذربيجان.

علما أن المنتخب الإيراني للمصارعة الرومانية يحمل في سجله الرياضي 5 بطولات عالمية خلال الأعوام 2010 في ريفان و2011 في مينسك و2021 في سارانسك و2014 بطهران و2016 في شيراز (جنوب إيران)؛ وقد أضاف بطولته السادسة اليوم في باكو.

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