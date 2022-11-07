'19 عملا مقاوما' في الضفة الغربية خلال 24 ساعة الماضية

العالم - فلسطين

وأعلن المركز الفلسطيني للاعلام نقلا عن "حرية نيوز"؛ ان المواجهات مع قوات الاحتلال امتدت إلى 10 نقاط متفرقة بالضفة الغربية.

و"ألقى الشباب الثائر زجاجة حارقة صوب قوات الاحتلال، إلى جانب التصدي لثلاثة اعتداءات من المستوطنين".

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة أبو ديس، وبيت اجزا، وبيت دقو، والرام، بالقدس المحتلة.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال في قرية النبي صالح، والزجاجات الحارقة في المزرعة الشرقية برام الله.

كما أطلق مقاومون النار صوب جيش الاحتلال في قرية دير شرف بمدينة نابلس، وشهدت قرية الساوية تصديًا للمستوطنين واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة.

وفي سلفيت تصدى فلسطينيون لاعتداءات المستوطنين في بلدة حارس، ووقعت مواجهات مع قوات الاحتلال في البلدة تخللها عملية إلقاء حجارة.

وشهد حاجز سالم العسكري بجنين عمليتي إطلاق نار في أوقات مختلفة، إضافة إلى عملية ثالثة قرب مستوطنة شاكيد.

واندلعت مواجهات مع الاحتلال في حوسان بمدينة بيت لحم، وباب الزاوية ومستوطنة كرمي تسور بالخليل.