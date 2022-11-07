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32 مصابا 'بينهم ضباط'.. في حريق 'الوزيرية' شرقي بغداد

32 مصابا 'بينهم ضباط'.. في حريق 'الوزيرية' شرقي بغداد
الإثنين ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

أفاد مصدر أمني عراقي الأحد، بإصابة 32 شخصا بينهم ضباط بحريق "الوزيرية" شرقي بغداد.

العالم - العراق

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "32 مصاباً بينهم مدير عام الدفاع المدني وضابط ومنتسبين"، وان "الاصابات تنوعت بين اختناق وكسور ورضوض".

وشهدت منطقة الوزيرية في بغداد، يوم أمس الأحد، اندلاع حريق في بناية مكونة من عدة طوابق تحتوي على مخازن للعطور، فيما قال مدير العلاقات في وزارة الداخلية اللواء سعد معن، أن هناك أكثر من 10 مفقودين داخل البناية المحترقة بالوزيرية".

وفي خبر سابق، تم التاكيد على إصابة مدير عام الدفاع المدني، وعدد من المنتسبين، جراء انهيار جزء من البناية التجارية المحترقة، فيما اوضحت مصادر أمنية أمس أن "مدير عام الدفاع المدني لقطاع الرصافة كاظم بوهان، و10 منتسبين آخرين، من بينهم 4 ضباط برتب مختلفة، أصيبوا جراء انهيار جزء من بناية مخزن العطور المحترقة في منطقة الوزيرية بالعاصمة بغداد، مشيرة إلى أن المصابين نقلوا إلى مدينة الطب لتلقي العلاج.

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32 مصابا 'بينهم ضباط'.. في حريق 'الوزيرية' شرقي بغداد

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