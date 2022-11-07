فلسطين والجيل الثائر

العالم – نوافذ

هو ليس استثناءا بل هو أحد أبطال آخرين سبقوه ممن امتشقوا السلاح لمقارعة محتل ونيل حرية ورفع ظلم وقهر استبداد.

عدي التميمي، ما قام به هو نتاج تاريخ طويل من الكفاح والعذاب والتعديات. هو وأقرانه في نابلس وجنين والخليل من طلائع هذا الجيل المقاوم الفذ.. من جيل أضحى هو من يطارد العدو.. من جيل سلب أمن مستوطنيه، ممزقا هيبة كيان بدى أوهن من بيت العنكبوت ولسان حال مستوطنيه، من لحمايتنا؟

برنامج "نوافذ" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى العملية البطولية التي قام بها الشهيد الفلسطيني الخالد عدي التميمي.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

د. سرحان يوسف – مسؤول العلاقات السياسية في حركة فتح

غسان جواد – صحفي

جمعة التايه – المختص بالشأن الإسرائيلي