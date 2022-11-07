ما الذي حققته القمة العربية في الجزائر؟ - الجزء الثاني

العالم – المغاربية

قضايا وملفات كثيرة وردت في البيان الختامي الذي سمي إعلان الجزائر وأكدت الثوابت من القضية الفلسطينية، كما أشار الى الازمات في عدد من الدول وصولا الى التشديد على ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك ورفض التدخلات الخارجية، في حين برز مغاربيا غياب الملك المغربي ما اعتبره البعض تفويت فرصة بين الرباط والجزائر بالاضافة الى استحواذ الملف الليبي على مساحة واسعة من النقاشات.

فماذا حققت القمة العربية في الجزائر؟ وما الجديد الذي حملته في ملفات الازمات العربية والمغاربية تحديدا؟ وهل ابتعدت فرص التقارب المغربي الجزائري؟

برنامج "المغاربية" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت بتقديم الاعلامية الزميلة فرح عطوي ناقش نتائج القمة العربية التي استضافتها الجزائر.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..