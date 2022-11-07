اغتيال قيادي بارز في 'قسد' بغارة يرجح أنها لطائرة تركية استهدفت سيارته

العالم - سوريا

وقال مراسل “سبوتنيك” أن عددا من مسلحي قوات “قسد” الموالية للجيش الأمريكي، قضوا بانفجار استهدف سيارتهم التي كانوا يستقلونها نتيجة تعرضها لقصف جوي استهدفها عبر طائرة تركية.

ونقل المراسل عن مصادر محلية بريف محافظة الحسكة أن: “سيارة انفجرت مساء اليوم (أمس الاحد) على طريق الحزام الغربي لمدينة القامشلي الحدودية مع تركيا (أقصى شمال شرق سوريا)، دون معرفة هوية الأشخاص المتواجدين فيها حتى الآن”.

وتابعت المصادر: “دوى مساء الأحد 6 تشرين الثاني (نوفمبر)، انفجار قوي سمعت أصداؤه في ريف مدينة القامشلي الغربي، ليتبين أنه ناجم عن تفجير طال سيارة جيب كان يستقلها عدد من مسلحي “قسد”، بينهم قيادي بارز دون معرفة هويته أو هوية مرافقيه حتى الآن”.

وأوضحت المصادر أن قوات “قسد” ضربت طوقاَ أمنياً كبيراً قرب مدرسة “ثانوية السعادة” حيث موقع التفجير، مع وصول عدد من سيارات الإسعاف إلى الموقع المذكور، حيث تم نقل القتلى والمصابين إلى أحد المستشفيات الميدانية التابعة لقوات “قسد”.