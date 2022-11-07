الإثنين ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٥:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

آخر تفاصيل حريق بناية العطور بمنطقة 'الوزيرية' في بغداد

آخر تفاصيل حريق بناية العطور بمنطقة 'الوزيرية' في بغداد
الإثنين ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

كشف مصدر أمني عراقي صباح اليوم الاثنين، آخر تطورات حادث حريق منطقة الوزيرية في بغداد.

العالم - العراق

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "آخر تطورات حادثة حريق بناية العطور في منطقة الوزيرية، بالعاصمة بغداد، تمثلت باستمرار اجراء اعمال البحث والتحري باستخدام اليات (الشفل والحفارات) في محاولة للوصول الى مخزن البناية الارضي".

وأضاف، أن "الغاية من عمليات البحث هو للتاكد من وجود ضحايا او لا".

وفي وقت سابق، أعلنت مديرية الدفاع المدني، عن اندلاع حادث حريق داخل بناية مكونة من عدة طوابق بمنطقة الوزيرية تحتوي على مخازن للعطور، مضيفة أن "فرق الإطفاء لا تزال متواصلة في جهودها للسيطرة على الحريق".

وتعرض مدير عام الدفاع المدني، كاظم بوهان، وعدد من المنتسبين، يوم أمس الاحد، الى الاصابة جراء انهيار بناية تجارية "محترقة" في منطقة الوزيرية بالعاصمة بغداد.

روابط ذات صلة

32 مصابا 'بينهم ضباط'.. في حريق 'الوزيرية' شرقي بغداد

إصابة مدير عام الدفاع المدني بإنهيار جزء من بناية محترقة ببغداد

شاهد.. حريق يلتهم مبنى بمنطقة الوزيرية في بغداد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

'19 عملا مقاوما' في الضفة الغربية خلال 24 ساعة الماضية

آخر تفاصيل حريق بناية العطور بمنطقة 'الوزيرية' في بغداد

بايدن: الجمهوريون سيعلنون عن انتهاكات إذا خسروا في الانتخابات النصفية

بالفيديو.. الاحمر  يكشف عن تدخلات السفير الاميركي في اليمن!

بريف محافظة الحسكة شرقي سوريا.. اغتيال قيادي بارز في 'قسد' بغارة يرجح أنها لطائرة تركية استهدفت سيارته

32 مصابا 'بينهم ضباط'.. في حريق 'الوزيرية' شرقي بغداد