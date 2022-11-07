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بعد استئناف صفقة الحبوب..

تركيا: 6 سفن محملة بالحبوب غادرت الموانئ الأوكرانية

تركيا: 6 سفن محملة بالحبوب غادرت الموانئ الأوكرانية
الإثنين ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٤ بتوقيت غرينتش

أفاد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، بأن" 6 سفن محملة بالحبوب غادرت الموانئ الأوكرانية بعد استئناف صفقة الحبوب".

العالم- تركيا

ونقل المكتب الصحفي للوزير عنه قوله: "بعد استئناف صفقة الحبوب غادرت 6 سفن الموانئ الأوكرانية، بذلك ارتفع عدد السفن التي غادرت الموانئ، إلى 426، فيما تجاوز حجم الحبوب التي قد تم نقلها 9,7 مليون طن".

ونفذ نظام كييف في 29 أكتوبر الماضي هجوما على سفن أسطول البحر الأسود الروسي وسفن مدنية روسية في البحر الأسود، وبعد ذلك علقت روسيا مشاركتها في صفقة الحبوب واستأنفتها في 2 نوفمبر الجاري بعد أن قدمت أوكرانيا ضمانات كافية بعدم استخدام ممر الحبوب في البحر الأسود والموانئ الأوكرانية في الأعمال العدائية ضد روسيا.

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بعد استئناف صفقة الحبوب.. تركيا: 6 سفن محملة بالحبوب غادرت الموانئ الأوكرانية