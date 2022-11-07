إرصاد لبنان تحذر من سيول بسبب غزارة الامطار فجر اليوم وغدا الثلاثاء 

العالم - لبنان

وحذرت من تشكل سيول بسبب غزارة الامطار فجر الاثنين و خلال نهار الثلاثاء و صباح الاربعاء. ولفتت الى ان "معدل درجات الحرارة قي بيروت لشهر تشرين الثاني بين ١٧ و ٢٥ درجة".

الطقس المتوقع في لبنان: الإثنين: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تشتدّ غزارتها ابتدءًا من بعد الظهر خاصة شمال البلاد وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة مع احتمال تساقط حبات البرد أحياناً.

الثلاثاء: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ويتكون ضباب كثيف أحياناً على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تشتدّ أحياناً مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة كما تشهد الجبال اللبنانية اعتباراً من ارتفاع ٢٢٠٠ متر تساقط للثلوج بشكل متفرق خلال الليل.

الأربعاء: غائم جزئياً الى غائم مع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة. يتكون الضباب على المرتفعات، وتتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا في الفترة الصباحية مع حدوث برق ورعد وتشكل سيول. كما تنشط الرياح. تشهد الجبال اللبنانية اعتباراً من ارتفاع ٢٠٠٠ متر تساقط للثلوج بشكل متفرق خلال الليل. تخف حدة الأمطار ابتداءً من بعد الظهر.