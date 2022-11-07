الإثنين ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٧:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

إرصاد لبنان تحذر من سيول بسبب غزارة الامطار فجر اليوم وغدا الثلاثاء 

إرصاد لبنان تحذر من سيول بسبب غزارة الامطار فجر اليوم وغدا الثلاثاء 
الإثنين ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٩ بتوقيت غرينتش

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان ان يتأثر الحوض الشرقي للمتوسّط تدريجيًا بمنخفض جوي ماطر ابتداءً من ليل الأحد-الإثنين ويستمر للأيام القادمة.

العالم - لبنان

وحذرت من تشكل سيول بسبب غزارة الامطار فجر الاثنين و خلال نهار الثلاثاء و صباح الاربعاء. ولفتت الى ان "معدل درجات الحرارة قي بيروت لشهر تشرين الثاني بين ١٧ و ٢٥ درجة".

الطقس المتوقع في لبنان: الإثنين: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تشتدّ غزارتها ابتدءًا من بعد الظهر خاصة شمال البلاد وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة مع احتمال تساقط حبات البرد أحياناً.

الثلاثاء: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ويتكون ضباب كثيف أحياناً على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تشتدّ أحياناً مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة كما تشهد الجبال اللبنانية اعتباراً من ارتفاع ٢٢٠٠ متر تساقط للثلوج بشكل متفرق خلال الليل.

الأربعاء: غائم جزئياً الى غائم مع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة. يتكون الضباب على المرتفعات، وتتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا في الفترة الصباحية مع حدوث برق ورعد وتشكل سيول. كما تنشط الرياح. تشهد الجبال اللبنانية اعتباراً من ارتفاع ٢٠٠٠ متر تساقط للثلوج بشكل متفرق خلال الليل. تخف حدة الأمطار ابتداءً من بعد الظهر.

روابط ذات صلة

قتلى وجرحى في فيضانات غرب الجزائر

بالصور.. فيضانات وأمطار غزيرة تضرب المدينة المنورة

ضحايا بسبب فيضانات ادت لانهيار بيوت وجسور ترابية في قرى السودان

عمال أجانب ضحايا القصور الحكومي في الإمارات بمواجهة السيول

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مصر: علاء عبد الفتاح يُضرب عن شرب المياه

بالفيديو..حريق في دبي بالقرب من برج خليفة

تنتشر في المناطق  اللبنانية.. صحف بيروت تتحدث عن شائعات حول فوضى مُرتقبة 

إرصاد لبنان تحذر من سيول بسبب غزارة الامطار فجر اليوم وغدا الثلاثاء 

القبض على 14 شخصاً متورطين في استشهاد طالب علوم دينية غرب طهران

130ألف لبناني يغادرون خلال سنتين هربا من اليأس والإنهيار والإحباط