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الإحتلال يعتقل فلسطينيين من مخيم بلاطة بنابلس

الإحتلال يعتقل فلسطينيين من مخيم بلاطة بنابلس
الإثنين ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٦ بتوقيت غرينتش

أفادت مصادر فلسطينية اليوم الإثنين بأن "الاحتلال يعتقل الشقيقين وائل ويوسف مشة من مخيم بلاطة بنابلس، فجر اليوم الإثنين".

العالم- فلسطين

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب معتصم جولاني من مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة.

هذا وتصدى مقاومون لاقتحام مخيم بلاطة ودارت اشتباكات عنيفة في عدة محاور من المخيم، إذ أفاد شهود عيان بسماع أصوات إطلاق نار متبادل.

وأعلنت "كتيبة بلاطة" التابعة لسرايا القدس، اليوم الاثنين، اكتشاف قوة خاصة لجيش الاحتلال والاشتباك معها، خلال محاولتها اقتحام المخيم.

وقالت الكتيبة في بيان، إن "مجاهديها اشتبكوا من نقطة صفر مع قوات الاحتلال المتوغلة بمنطقة شرق المخيم".

وأضافت الكتيبة" فمن خلال وحدة الرصد التابعة للكتيبة، تم رصد قوة من الوحدات الخاصة تتسلل للمخيم وبفضل الله ويقظة الفدائيين تم كشفها وأمطارهم بوابل من الرصاص".

وتابعت في رسالة للاحتلال" تنويه لا تنسوا أن توزعوا اصاباتكم على جبال الهملايا وحوادث السير".

ودعت الكتيبة "أهالي بلاطة إلى حذف تسجيلات الكاميرات حفاظا عليها وحماية لها".

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