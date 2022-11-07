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الصاروخ "قائم 100" نقلة تقنية كبرى

الإثنين ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٣ بتوقيت غرينتش

سجلت الخبرات الايرانية قفزة نوعية جديدة في مجال التقنيات الفضائية المتطورة.

العالم - باختصار

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