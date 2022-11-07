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شاهد.. روضة اطفال في خوزستان ليس كباقي الروضات

الإثنين ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٣٧ بتوقيت غرينتش

لا تقتصر الأمومة على المرأة التي حملت واننجبت، انما تعدت آفاق ذلك، فالسيدة كردوني في محافظة خوزستان (جنوب غرب ايران) هي انموذجا لذلك، أفنت سنين عمرها لاطفال لم تنجبهم، أنما انجبت لهم الحب والحنان والايثار بكل معانيه ودرجاته.

العالم - مراسلون

أطفال لامرأة، وامرأة دون أسرة، هكذا مشت الحياة وسار بها القدر، كفاية كردوني سيدة ناهزت الـ40 عاما لم تفلح في أن تتزوج أو تصبح أما في يوم من الايام، لكن حبها للاطفال صيرها أن تحول بيتها لوقف يرعى تربية الاطفال وحضانتهم لاسيما الذين فقدوا احد أبويهما.

وقالت كفاية كردوني: "20 عاما وانا اعمل على تربية وحضانة هؤلاء الاطفال الذين تتراوح اعمارهم بين اربعة الى ستة سنوات، هدفي الرئيسي هو جاحة اطفال القرية، وهذا المكان على تثقيفهم ورعايتهم بطريقة مبرمجة وهادفة".

يقضي اطفال حي المضفرية الواقع وسط مدينة كارون في خوزستان أغلب اوقاتهم هنا وهم يغوصون في بحر من الحنان والأمنيات.

وقالت احدى اطفال الروضة: "تعلمت الكثير هنا، تعلمت أنا اقراء واكتب وتعرفت على القصص".

قصص وحكايات ورسم واخلاق عاشت السيدة كردوني بينهما 20 عاما وهي تعلم الاطفال ما علمتها الحياة من الإيثار والتفاني للانسانية.

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