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القوات التركية من قواعدها بريف رأس العين الشرقي..

انطلاق عدوان تركي جديد يستهدف عدة قرى شمال غربي الحسكة

انطلاق عدوان تركي جديد يستهدف عدة قرى شمال غربي الحسكة
الإثنين ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٥١ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية من سوريا، ان القوات التركية شنت عدوانا جديدا فجر اليوم الاثنين على عدة قرى في شمال غربي الحسكة.

العالم - سوريا

واوضح الزميل حسام زيدان، ان العدوان التركي ابتدأ عند الساعة السادسة والنصف صباح اليوم على قرى خربة الشعير ودادا عبد والاسدية والبوي وتل الورد في محيط بلدة ابو راسين شمال غرب الحسكة والاضرار مادية.

وفي تطور لاحق، افاد مراسلنا ان القوات التركية قصفت من قواعدها بريف رأس العين الشرقي بريف الحسكة، محيط بلدة أبو راسين وتحديداً على الجزء الغربي من البلدة، وامتد العدوان لاكثر من ساعة، وطال قرى خربة شعير وتل الورد والأسدية والبوبي ودادا عبدال بريف الحسكة.

كما سقطت قذيفتا مدفعية مصدرها القوات التركية على مدرسة أم حرملة شمالي أبو راسين ما أدى إلى إصابة أحد جنود الجيش السوري بجراح بالغة.

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