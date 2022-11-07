البحرين.. الانتخابات الناقصة

خاص العالم

كلام آية الله قاسم يعكس الواقع القائم في البحرين، وكيف يريد النظام ان تكون الانتخابات النيابية شكلية، فسلطات البرلمان محدودة للغاية، وهو بمثابة اداة طائعة بيد الملك، وماازال على ذلك التعديلات التي ادخلت في اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في مرسوم ملك وسّع صلاحيات رئيس المجلس، وكأن البحرينيين اصبحوا امام مجلس شورى ثان معين.

كما ان هذ النظام يجري انتخابات في ظل اقصاء شريحة شعبية وازنة تشريحاً وانتخاباً، حتى عبدالله الحويحي الامين العام لجمعية تجمع الوحدة الوطنية والتي تم انشاؤها لمناكفة المعارضة، اشتكى من اضعاف الجمعيات الموالية وشيطنتها.

وتجرى هذه الانتخابات في ظل التطبيع وتحول البحرين الى منصة استخبارية لمصلحة الاحتلال الذي يهدد شعوب المنطقة.

وحول هذا الموضوع يناقش برنامج "حديث البحرين" مع ضيوف الحلقة:

من جنيف، الناشط الحقوقي البحريني ابراهيم الدمستاني

ومن لندن، الدكتور مدير المكتب السياسي لائتلاف الـ 14 من فبراير ابراهيم العراضي.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..