مشاركة 110من قادة الدول في قمة كوب27 لمناقشة المناخ العالمي

العالم - خاص بالعالم

صحة كوكب الأرض المعرض للكوارث البيئية والطبيعية والمفتعلة إثر الحروب والصراعات يناقشها من شرم الشيخ في مصر نحو 110من قادة الدول والحكومات في أعمال قمة المناخ'كوب 27' في ظل ضغوط كبيرة لتعزيز التعهدات المناخية الدولية لمكافحة الاحترار الآخذ بالارتفاع ودعم الدول الفقيرة التي تعد من أكبر ضحايا التغير المناخي.



وعزا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنجاح كوب27 إلى أكبر اقتصادين في العالم، وحملهما المسؤولية، مستعطفا إياهما بالإنسانية فيما ينعقد المؤتمر في ظل غياب الرئيس الصيني شي جيبينغ ونظيره الأمريكي جو بايدن المنشغل بانتخابات منتصف الولاية الأميركية.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش :'يتحمل أكبر اقتصادين، الولايات المتحدة والصين، مسؤولية خاصة لتوحيد الجهود لجعل هذا الاتفاق حقيقة واقعة، وهذا هو أملنا الوحيد في تحقيق أهدافنا المناخية. للإنسانية خيار التعاون أو الموت، إما أن يكون المناخ ميثاق تضامن أو ميثاق انتحار جماعي".



ولدى الافتتاح الرسمي للقمة الإثنين، قال سايمن ستييل مسؤول المناخ في الأمم المتحدة إن عواقب الاحترار المناخي المدمرة ستواصل التفاقم.



كما أن وزير الخارجية المصري الذي يترأس القمة استهل حديثه بكلمات محفزة في طياتها شيء من التفاؤل.



وقال سامح شكري وزير الخارجية المصري:"إن مؤتمرنا هذا العام ينعقد في خضم توترات سياسية تركت آثارها البالغة على دولنا جميعا".

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ويترقب العالم باهتمام الإعلانات المتعلقة بالمساعدات إلى الدول الفقيرة وفي بادرة يأمل كثير من الناشطين ألا تكون رمزية فقط قرر المندوبون إلى القمة للمرة الأولى إدراج مسألة تمويل الأضرار الناجمة عن الاحترار في جدول الأعمال الرسمي للمؤتمر.

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