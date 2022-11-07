صحف أمريكية تكشف عن محادثات سرية بين واشنطن وموسكو والكرملين يكذبها

العالم - خاص بالعالم

واعتبر وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف أن وصول الدفعة الأولى من أنظمة الدفاع الجوي'ناسامز' و'أسبيد' إلى بلاده ستعزز قدرات الجيش الأوكراني في الحرب التي يخوضها مع روسيا.

الإعلان الأوكراني عن تسلم أسلحة جديدة جاء بعد ساعات قليلة من إبلاغ رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنها ستناقش خلال هذا الأسبوع خطة لدعم أوكرانيا قيمتها ثمانية عشر مليار يورو.

وقال بيان المفوضية الأوروبية اليوم أن هذه الحزمة المالية الكبيرة من الاتحاد الأوروبي تصل إلى مليار ونصف المليار يورو شهريا معتبرا أنها ستساهم بشكل كبير في تغطية احتياجات التمويل الأوكرانية لعام 2023.

وزارة الدفاع الهولندية من جانبها قالت إن هولندا إلى جانب الولايات المتحدة وجمهورية التشيك ستزود أوكرانيا بمعدات عسكرية ثقيلة بما في ذلك تسعون دبابة حديثة كجزء من حزمة مساعدات عسكرية بقيمة مئة وعشرين مليون يورو.

هذا الدعم المتلاحق أكدته كذلك وسبقته زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان غير المعلنة إلى كييف.

وفي حين دعا بعض الجمهوريين إلى تقليص المساعدات الأمريكية لكييف إذا نجحوا في السيطرة على الكونغرس الأمريكي صرح سوليفان إن دعم بلاده لأوكرانيا سيظل ثابتا حتى بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في الثامن من تشرين الثاني الجاري.

صحيفة ذي وول ستريت جورنال الأميركية نقلت عن مسؤولين أميركيين أن سوليفان أجرى في الأشهر الأخيرة محادثات سرية مع كبار مساعدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في محاولة للحد من مخاطر التصعيد وإبقاء القنوات مفتوحة.



الكرملين نفى جملة وتفصيلا صحة الأنباء عن وجود مفاوضات سرية أو غير مباشرة بين واشنطن وموسكو واصفا اياها بالكاذبة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف للصحافيين إن الصحف الأنجلو ساكسونية تنشر الكثير من الكذب لذلك تحتاجون إلى الاتصال إما بالصحيفة أو بالبيت الأبيض.

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