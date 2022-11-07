الإثنين ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٥:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

مفقودين وأضرار كبيرة في حريق بمبنى في الوزيرية وسط بغداد

الإثنين ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش

أكثر من عشرة مفقودين يرجح انهم قضو تحت الركام وخسائر مادية فادحة، هو ما خلفه احتراق بناية في منطقة الوزيرية وسط بغداد.

العالم - مراسلون

ساعات طويلة والسنة اللهب مرتفعة فضلا عن انفجارات تسببت بها المواد الكيماوية، فالبناية المحترقة هي مخزن ضخم للعطور، ذوي الضحايا ما برحوا محيط موقع الحادثة بانتظار العثور على ابناءهم.

أكثر من 35 فرقة من فرق الدفاع المدني بالاضافة الى هندسة الحشد الشعبي اشتركت في جهود اخماد النيران، و رفع الركام من اجل اخراج الضحايا.

رجال الدفاع المدني ايضا كانوا من بين الضحايا بعد انهيار جزء من البناية عليهم خلال عمليات الاخماد.

وسجل العراق خلال النصف الأول فقط من هذا العام نحو 14 الف حريقا، وفق احصائيات رسمية في مؤشر على تصاعد نسب حوادث الحرائق.

غياب اجراءات السلامة السبب الرئيس وراء هذا الحريق ، احتراق البناية وما خلفت من الضحايا ما هي الا حلقة من مسلسل تكرار الحرائق التي تعيشها بصورة مستمرة مختلف المدن العراقية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

اللواء باقري: مستعدون لنقل خبراتنا في الصناعة الدفاعية إلى العراق

برلمان العراق يؤجل القراءة الأولى لمشروع قانون خدمة العلم

العراق.. رئيس القضاء الاعلى ووزير داخلية يبحثان التعاون في مكافحة الجريمة

السوداني يجتمع مع جواد البولاني 'رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

استدعاء السفير النرويجي في طهران إلى وزارة الخارجية

زعيم الأقلية الجمهورية: لا نستبعد عزل بايدن إن فزنا في الانتخابات

ايران تشيد بمفاوضات السلام في اثيوبيا

انه الحفيظ الطيف.. شاهد.. شاب يخرج من حادث دهس فضيع ساق سليم

بالفيديو..هذا ما قاله الملك فيصل عن اليمن..فلماذا لم يسمعه إبن سلمان؟!

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 07-11-2022