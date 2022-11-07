مفقودين وأضرار كبيرة في حريق بمبنى في الوزيرية وسط بغداد

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ساعات طويلة والسنة اللهب مرتفعة فضلا عن انفجارات تسببت بها المواد الكيماوية، فالبناية المحترقة هي مخزن ضخم للعطور، ذوي الضحايا ما برحوا محيط موقع الحادثة بانتظار العثور على ابناءهم.

أكثر من 35 فرقة من فرق الدفاع المدني بالاضافة الى هندسة الحشد الشعبي اشتركت في جهود اخماد النيران، و رفع الركام من اجل اخراج الضحايا.

رجال الدفاع المدني ايضا كانوا من بين الضحايا بعد انهيار جزء من البناية عليهم خلال عمليات الاخماد.



وسجل العراق خلال النصف الأول فقط من هذا العام نحو 14 الف حريقا، وفق احصائيات رسمية في مؤشر على تصاعد نسب حوادث الحرائق.



غياب اجراءات السلامة السبب الرئيس وراء هذا الحريق ، احتراق البناية وما خلفت من الضحايا ما هي الا حلقة من مسلسل تكرار الحرائق التي تعيشها بصورة مستمرة مختلف المدن العراقية.

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