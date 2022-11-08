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المعارضة البحرينية تعتبر انتخابات المنامة بلا نزاهة وإمعانا في سياسة الإقصاء

الثلاثاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

تحت عنوان البحرين"انتخابات بلا نزاهة"، نظم منتدى البحرين لحقوق الانسان مؤتمرا صحافيا في بيروت فنّد فيه جرائم  السلطات وتجاوزاتها لكل الاعراف القانونية والانسانية مع حملة الاعتقالات والقمع بحق الشعب البحريني الرافض لكل الاجراءات غير  الدستورية التي ينتهجها النظام.

العالم - مراسلون

وهروب النظام البحريني من تحقيق الاصلاحات التي تضمن قيام الدولة العادلة التي تطالب بها ثورة الـ14من فبراير السلمية على قاعدة المواطنة السليمة وعدم الاستئثار والتمييز المستند ة الى منطق القوة والترهيب التي يمارسها النظام.

المشاركون اعتبرو خطوة النظام اقامة انتخابات بغياب مكون المعاراضة اجتزاء للحقوق الوطنية وامعان في سياسة الاقصاء المفضوحة.

يذكر ان نظام المنامة يعتزم اجراء انتخابات نيابية وبلدية في الثاني عشر من الشهر الجاري اخذا من بعض الزيارات الخارجية والروحية شماعة لذر الرماد في عيون الرأي وسط معارضة سياسية ترفض المشاركة بسبب سياسة العزل.

بالتزامن مع استمرار اعتقال قيادات المعارضة وابعاد العديد من الرموز الدينية والسياسية بالاضافة التطبيع مع العدو الصهيوني وعمليات التجنيس السياسي العشوائية بصدد التغيير الديمغرافي بدعم سعودي وتواطؤ امريكي بريطاني وصمت دولي واممي على ابشع الجرائم التي تمارسها سلطات المنامة بحق الشعب.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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