وفد عسكري أمريكي رفيع المستوى يصل إلى أنقرة

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وأوضحت الوزارة أن المباحثات ستتناول عدة ملفات، من بينها العلاقات بين الطرفين، وتطورات الأزمة الأوكرانية، والتطورات في بحر إيجا والمتوسط، والملف السوري، وغيرها من التطورات.

بدوره، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن اجتماع مجموعة الدفاع رفيعة المستوى بين تركيا والولايات المتحدة، سيعقد اليوم الإثنين، في الوزارة في أنقرة.

من جهة أخرى، وخلال كلمة له في اجتماع أمني بمقر قيادة القوات الجوية التركية، أفاد آكار بـ"أننا كثفنا جهودنا ومحاولاتنا، لتمديد مبادرة اتفاق الحبوب، الذي سينتهي في 19 نوفمبر الجاري، ضمن الإطار الذي حدده الرئيس التركي وجهودنا لتوسيع الاتفاقية مستمرة".

وأشار إلى أن "مبادرة الحبوب، هي مثال جيد على أنه ليس فقط شحنات الحبوب، ولكن أيضا يمكن للطرفين حل بعض المشاكل من خلال المفاوضات"، مبينا أنه "باستخدام هذا النموذج أي اتفاق الحبوب، يمكن التوصل إلى وقف إطلاق النار في الأيام القادمة".

وأضاف: "نتمنى بصدق أن يفتح الطريق إلى السلام والاستقرار، وأن ينتهي هذا الصراع بين الجارتين على البحر الأسود، بالوسائل السلمية وبالحوار".