الإثنين ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٢:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

عدد سكان العالم يصل إلى 8 مليارات نسمة في الأيام المقبلة

عدد سكان العالم يصل إلى 8 مليارات نسمة في الأيام المقبلة
الإثنين ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:١٨ بتوقيت غرينتش

توقعت الأمم المتحدة أن يصل عدد سكان العالم إلى 8 مليارات نسمة في 15 نوفمبر، وأن تتجاوز الهند الصين باعتبارها الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم في عام 2023.

العالم _ منوعات

وأفادت إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بأن عدد سكان العالم ينمو بأبطأ معدل له منذ عام 1950 بعد أن انخفض إلى أقل من 1 في المائة في عام 2020، مشيرة إلى أن عدد سكان العالم يمكن أن ينمو إلى نحو 8 مليارات نسمة في 15 نوفمبر المقبل، و8.5 مليار في عام 2030 و9.7 مليار في عام 2050، ونحو 10.4 مليار شخص خلال عام 2080، والبقاء عند هذا المستوى حتى عام 2100.

ولفتت إلى انخفاض معدلات الخصوبة بشكل ملحوظ في العقود الأخيرة في العديد من البلدان، وتوقعت أن ينخفض عدد سكان 61 دولة أو منطقة بنسبة 1 في المائة أو أكثر بين عامي 2022 و2050، بسبب استمرار انخفاض الخصوبة وارتفاع معدلات الهجرة.

وأشارت إلى أن أكثر من نصف الزيادة المتوقعة في عدد سكان العالم حتى عام 2050 ستتركز في ثمانية بلدان هي جمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإثيوبيا والهند ونيجيريا وباكستان والفلبين وتنزانيا.

ومن المتوقع أن ترتفع نسبة سكان العالم الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر من 10 في المائة في عام 2022 إلى 16 في المائة في عام 2050.

روابط ذات صلة

بوتين يدعو إلى إخراج سكان 'خيرسون' من منطقة القتال

الأمم المتحدة: ثلثا سكان جنوب السودان عرضة لمجاعة شديدة في 2023

اليابان تدعو سكان منطقتين شماليتين للاحتماء بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا

قوات الاحتلال تواصل حصار نابلس وتمارس عقوبات جماعية بحق أهلها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. فيديو نادر جدا لموسم الحج قبل 87 عاما

عدد سكان العالم يصل إلى 8 مليارات نسمة في الأيام المقبلة

وفد عسكري أمريكي رفيع المستوى يصل إلى أنقرة

عنجهية النظام السعودي.. تدهور صحة المعتقل "سفر حوالي"

سوريا و عمان تباحثان سبل تعزيز الاستثمار المشترك

لبنان: حركة أمل تدعو لانتخاب رئيس للجمهورية