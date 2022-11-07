الإثنين ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٢:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. فيديو نادر جدا لموسم الحج قبل 87 عاما

الإثنين ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٢١ بتوقيت غرينتش

تداولت شبكات التواصل الاجتماعي فيديو نادر جدا لـ موسم الحج من عام1356هـ ـ 1938م قبل 87 سنة، يظهر الحجاج الراجلين، منهم من أتى من من بلده على الإبل ومنهم من استقل السيارات.

العالم - السعودية

ونشر حساب "ساحة علم"عبر حسابه على موقع تويتر الفيديو وكتب: "فيديو نادر جداً وعالي الجودة لـ موسم الحج من عام ١٣٥٦هـ ـ ١٩٣٨م . قبل ٨٧ سنة . يظهر الحجاج الراجلين ، ومن أتى من بلده على الإبل ومن أتى على السيارات . ٤ دقائق ونصف يتوقف فيها التعبير لأجعل أن تتمتع العين بالمشاهد التاريخية".

واليكم التغريدة:

وعندما يرى المرء المشاهد يقشعر بدنه، اذ يرى كيف جعل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أرض الحرمين الشريفين مرتعا للحفلات الغنائية السافرة واحتفالات هالوين المرعبة، وكذلك يتذكر أصوات معتقلي الرأي في سجون بن سلمان الذي لا يرف له جف من مريض فيه أو كبير في السن، الإعدامات المرعبة التي لا يرحم فيه القاصر ولا المسن.

روابط ذات صلة

تحطم مقاتلة سعودية من طراز "إف - 15" أثناء طلعة تدريبية

السديس يحاول ارضاء بن سلمان والناشطون يطالبون بوقف مذابحه

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. "قسد"تهدد المدارس الحكومية التي تتبع مناهج وزارة التربية السورية

شاهد.. فيديو نادر جدا لموسم الحج قبل 87 عاما

عدد سكان العالم يصل إلى 8 مليارات نسمة في الأيام المقبلة

وفد عسكري أمريكي رفيع المستوى يصل إلى أنقرة

عنجهية النظام السعودي.. تدهور صحة المعتقل "سفر حوالي"

سوريا و عمان تباحثان سبل تعزيز الاستثمار المشترك