شاهد.. فيديو نادر جدا لموسم الحج قبل 87 عاما

العالم - السعودية

ونشر حساب "ساحة علم"عبر حسابه على موقع تويتر الفيديو وكتب: "فيديو نادر جداً وعالي الجودة لـ موسم الحج من عام ١٣٥٦هـ ـ ١٩٣٨م . قبل ٨٧ سنة . يظهر الحجاج الراجلين ، ومن أتى من بلده على الإبل ومن أتى على السيارات . ٤ دقائق ونصف يتوقف فيها التعبير لأجعل أن تتمتع العين بالمشاهد التاريخية".

واليكم التغريدة:

وعندما يرى المرء المشاهد يقشعر بدنه، اذ يرى كيف جعل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أرض الحرمين الشريفين مرتعا للحفلات الغنائية السافرة واحتفالات هالوين المرعبة، وكذلك يتذكر أصوات معتقلي الرأي في سجون بن سلمان الذي لا يرف له جف من مريض فيه أو كبير في السن، الإعدامات المرعبة التي لا يرحم فيه القاصر ولا المسن.