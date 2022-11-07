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انه الحفيظ الطيف..

شاهد.. شاب يخرج من حادث دهس فضيع ساق سليم

الإثنين ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش

نشر الناشط البحريني توفيق الصايغ على صفحته الرسمية في شكبة التواصل تويتر مقطع فيديو لشاب يخرج من حادث دهس فضيع ساق سليم.

العالم - البحرين

وجاء في تغريدة الصايغ: "تأمل معاني اسمه ( الحفيظ ) ( اللطيف )".

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