الإثنين ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٦:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

زعيم الأقلية الجمهورية: لا نستبعد عزل بايدن إن فزنا في الانتخابات

زعيم الأقلية الجمهورية: لا نستبعد عزل بايدن إن فزنا في الانتخابات
الإثنين ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٣ بتوقيت غرينتش

صرح زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، بأنه لا يستبعد إطلاق إجراءات عزل الرئيس جو بايدن إذا فاز الحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية.

العالم _ الأميرکيتان

ونقلت وكالة "CNN" عن مكارثي قوله: "لن نستخدم المساءلة أبدا لأغراض سياسية، لكن هذا لا يعني أن هذا لن يحدث في وقت آخر إذا نشأ الوضع المناسب".

وأضاف، في حالة نجاح الانتخابات، قد يبدأ الجمهوريون التحقيق في بعض المشاكل في عمل إدارة بايدن، بما في ذلك مسألة إجلاء القوات من أفغانستان.

وفي وقت سابق، ذكرت مجلة "Newsweek"، أن الديمقراطيين قد يتكبدون خسائر كبيرة في الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي، مما يعرض بايدن لخطر المساءلة.

وكتب صحيفة "The Hill"، يعتزم أعضاء الحزب الجمهوري الأمريكي عزل الرئيس الحالي بعد انتخابات التجديد النصفي.

روابط ذات صلة

دبلوماسي ايراني سابق: سيفشل من يخطط للنيل من الثورة الاسلامية

مواقف السيد خامنئي وعجز أميركا في مواجهة أيران

اللواء باقري: الثورة الإسلامية تحدت هيمنة أميركا الهشة اقليميا ودوليا

قائد الثورة الاسلامية: الشعب الايراني وجه صفعة لمن يضمر الشر لايران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

التعاون العسكري الايراني الروسي والمسيرات.. كابوس الصهاينة

أوكرانيا تعلن تسلمها أنظمة دفاع جوي غربية جديدة

وزير بريطاني يزور تايوان للمرة الأولى منذ 2018 والصين تستنكر

الى إبن سلمان..دع اليمن لليمنيين كما فعل عمك الملك فيصل

صحيفة: شي جين بينغ يخطط لزيارة الرياض في ديسمبر القادم

استدعاء السفير النرويجي في طهران إلى وزارة الخارجية