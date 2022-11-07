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الشيخ قاسم: لم نطرح تعديل الطائف وندعو إلى حُسن تطبيقه

الشيخ قاسم: لم نطرح تعديل الطائف وندعو إلى حُسن تطبيقه
الإثنين ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٣ بتوقيت غرينتش

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن حزب الله لم يطرح خلال هذه الفترة تعديل أو تغيير النظام السياسي المرتبط بالطائف، نظراً للحساسيات الموجودة في لبنان، وقال إن المشكلة ليست أساسًا في التعديل أو عدمه، وإنما فلنطبق أولاً ما ورد في الطائف وبعد ذلك نرى إذا كان المطلوب إجراء تعديلات أم لا.

العالم_لبنان

وشدد الشيخ قاسم اليوم الاثنين في سلسلة تغريدات له عبر حسابه على تويتر على أننا منفتحون إذا أراد أي فريق أن يطرح تعديلات معينة في الطائف وفق الآليات الدستورية المعروفة، والتي تمرُّ عبر مجلس النواب، وتحتاج إلى موافقة الثلثين عند أي تعديل، عندها نبدي رأينا في التعديل المطروح.

وأشار إلى أننا كحزب الله ليس لدينا مشروع تعديل الطائف، وليس لدينا مشروع نظام سياسي جديد"، داعيا إلى "حسن التطبيق للطائف، ووضع حد للفساد وللتدخلات الأجنبية ولتصرفات أمريكا في لبنان، هذا ما نعتقد أنه يتناسب مع هذه المرحلة.

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