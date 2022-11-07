الشيخ قاسم: لم نطرح تعديل الطائف وندعو إلى حُسن تطبيقه

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وشدد الشيخ قاسم اليوم الاثنين في سلسلة تغريدات له عبر حسابه على تويتر على أننا منفتحون إذا أراد أي فريق أن يطرح تعديلات معينة في الطائف وفق الآليات الدستورية المعروفة، والتي تمرُّ عبر مجلس النواب، وتحتاج إلى موافقة الثلثين عند أي تعديل، عندها نبدي رأينا في التعديل المطروح.

وأشار إلى أننا كحزب الله ليس لدينا مشروع تعديل الطائف، وليس لدينا مشروع نظام سياسي جديد"، داعيا إلى "حسن التطبيق للطائف، ووضع حد للفساد وللتدخلات الأجنبية ولتصرفات أمريكا في لبنان، هذا ما نعتقد أنه يتناسب مع هذه المرحلة.