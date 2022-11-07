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طوارئ متوسطة في الأردن تزامنًا مع الظروف الجوية المتوقعة

طوارئ متوسطة في الأردن تزامنًا مع الظروف الجوية المتوقعة
الإثنين ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان الأردنية بدء العمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة اعتباراً من صباح يوم غد الثلاثاء، تزامناً مع الظروف الجوية المتوقع أن تؤثر على المملكة، وفق المعلومات الواردة عن إدارة الأرصاد الجوية.

العالم _ الأردن

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، اليوم الأثنين، جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة ومعالجة الملاحظات الواردة لها على مدار 24 ساعة من خلال فرقها الـ 106 الموزعة على مختلف محافظات المملكة.

وأضافت، أنه تم التعميم على مديرياتها ومكاتبها بمختلف أنحاء المملكة الاستعداد التام لمواجهة الظروف الجوية المتوقعة وإجراء جولات تفقدية دورية للمناطق كافة، مبينة أنه تم توكيل مدراء المديريات والمكاتب العاملين في الميدان برفع خطة الطوارئ حسب الحاجة وتطورات الحالة الجوية.

وشددت الوزارة بتعميمها على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر مع شركاء الوزارة، بناء على توجيهات وزير الأشغال العامة والإسكان، ووزير النقل المهندس ماهر أبو السمن، للعمل على حل ومعالجة الملاحظات كافة بشكل فوري للحفاظ على ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفق النهج الحكومي المتبع.

ودعت المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية خصوصًا في مناطق جنوب المملكة، والتأني خلال القيادة على الطرق الخارجية في مناطق البادية بسبب احتمالية تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الغبار.

كما دعت إلى عدم التردد بالإبلاغ عن أي حالة طارئة من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام بلاغات الأشغال على الهواتف الذكية أو من خلال غرف عملياتها المتمثلة، بضابط ارتباط غرفة العمليات واتس أب 0780377223، وطوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسية 065850111.

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