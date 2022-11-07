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سوريا تجدد موقفها الداعم لكوبا في وجه جميع أشكال الحصار التي يتعرض لها

سوريا تجدد موقفها الداعم لكوبا في وجه جميع أشكال الحصار التي يتعرض لها
الإثنين ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٥ بتوقيت غرينتش

أعربت سورية عن موقفها الداعم للشعب الكوبي وقيادته ضد جميع أشكال الحصار والضغوط الاقتصادية التي يتعرض لها.

العالم-سوريا

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين على حسابها عبر موقع تويتر: “بمناسبة صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 3-11-2022 والداعي لوقف الحصار الاقتصادي المفروض من امريكا على كوبا، تجدد سورية موقفها الداعم للشعب الكوبي وقيادته في وجه جميع أشكال الحصار والضغوط الاقتصادية التي يتعرض لها”.

وأوضحت الخارجية والمغتربين أن تصويت 185 دولة لصالح القرار يعكس رفضاً مطلقاً لسياسة العقوبات الاقتصادية التي لن تؤدي إلا إلى زيادة المعاناة، وإشاعة أجواء عدم الاستقرار في المجتمع الدولي، وتهديد الأمن والسلم الدوليين.

وشددت الخارجية على أن الحصار الاقتصادي الذي تفرضه امريكا، وبعض حلفائها على الكثير من شعوب العالم عمل لا إنساني ولا أخلاقي، ويجب وقفه فوراً.

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سوريا تجدد موقفها الداعم لكوبا في وجه جميع أشكال الحصار التي يتعرض لها

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