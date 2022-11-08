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إعلامي مصري يفسر رؤية السيسي في المنام! + فيديو

الثلاثاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٠ بتوقيت غرينتش

نشر الناشط والاعلامي السعودي "تركي الشلهوب"، مقطع فيديو لاعلامي مصري، يفسر رؤية الرئيس المصري في المنام.

العالم- السعودية

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