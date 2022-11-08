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عدد من سفراء سوريا الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام الرئيس الأسد

عدد من سفراء سوريا الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام الرئيس الأسد
الثلاثاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٢ بتوقيت غرينتش

أدّى اليمين القانونية أمام الرئيس السوري بشار الأسد يوم أمس الاثنين، عدد من السفراء السوريين الجدد لدى دول فنزويلا وكوبا والبحرين وصربيا والبرازيل والسنغال وباكستان وكوريا الديمقراطية الشعبية.

العالم - سوريا

والسفراء الجدد هم:

كنان زهر الدين سفيراً للجمهورية العربية السورية لدى جمهورية فنزويلا البوليفارية.

الدكتور غسان فياض عبيد سفيراً للجمهورية العربية السورية لدى جمهورية كوبا.

محمد علي إبراهيم سفيراً للجمهورية العربية السورية لدى مملكة البحرين.

باسم محمد عدنان جمعان آغا سفيراً للجمهورية العربية السورية لدى جمهورية صربيا.

رانيا إبراهيم الحاج علي سفيراً للجمهورية العربية السورية لدى جمهورية البرازيل.

خلدون عدنان زعفرنجي سفيراً للجمهورية العربية السورية لدى جمهورية السنغال.

الدكتور رامز إحسان الراعي سفيراً للجمهورية العربية السورية لدى جمهورية باكستان الإسلامية.

قصي ثابت مصطفى سفيراً للجمهورية العربية السورية لدى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.

بعد ذلك استقبل الرئيس الأسد السفراء الجدد، وزودهم بتوجيهاته، وتمنّى لهم النجاح في مهامهم.

حضر مراسم أداء اليمين، وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد، ووزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام.

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