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‏السوداني يبحث مع سفيري إيطاليا واستراليا دعم المنهاج الوزاري

‏السوداني يبحث مع سفيري إيطاليا واستراليا دعم المنهاج الوزاري
الثلاثاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٠ بتوقيت غرينتش

بحث رئيس مجلس وزراء العراق محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، مع سفيري ايطاليا واستراليا دعم المنهاج الوزاري لبلاده.

العالم - العراق

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن"السوداني استقبل السفيرة الأسترالية لدى العراق بولا غانلي، والسفير الايطالي ماوريتسيو كريكانتي، كلٌّ على حده"، لافتاً الى أن "اللقاءين بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتوطيد الشراكة البنّاءة بين العراق والبلدين الصديقين؛ إيطاليا وأستراليا، بما يعود بالنفع على مصالح الشعب العراقي والشعبين الايطالي والاسترالي".

وأضاف البيان أنه "جرى خلال اللقاءين بحث مسارات العمل المشترك مع العراق، من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية وآثار التغيير المناخي، فضلاً عن استمرار البلدين بدعم منهاج السوداني وبرنامجه الحكومي في المجالات كافة".

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